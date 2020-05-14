شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول لـ«عزل مدني البحيرة» يحتفلون بـ«سلبية» المسحات قبل رحيلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفوج الأول من الطاقم الطبي لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص للعزل الصحي، بظهور نتائج المسحات الخاصة بهم قبل مغادرة المركز وظهرت جميعها سلبية.

وحرص الطاقم الطبي المكون من 4 أطباء و2 من الصيادلة و12 من طاقم التمريض و4 فنيين معمل وأشعة و2 أخصائي الإحصاء، على التقاط الصور التذكارية معًا قبل مغادرة المركز، كما حرصوا على نشر الصور الخاصة بهم عبر صفحاتهم على موقع «فيس بوك»، وعبروا عن سعادتهم بانتهاء مهمتهم وإن كان يتوجب عليهم العزل بعدها قبل الاختلاط بأسرهم.

وكتب الدكتور محمد صلاح العسكري، عضو الطاقم الطبي بالفوج الأول بالمركز، على صفحته على موقع «فيس بوك»: «وها نحن بعد العزل وبعد خمس سنين زواج أرجع تاني للعزل في شقتي وللعزوبية مرة أخرى، للقلوب الجرئية بقى يا هل تري دا ميزة ولا عيب».

فيما قالت شيماء حنفي، مشرفة تمريض الفوج الأول، أنها و9 من زملائها يقضون فترة العزل في مستشفى الرمد التي يعملون بها، مؤكدة أنه على الرغم من سعادتها بانتهاء فترة العمل إلا أنها حزينة لفراق زملائها الذين كانوا يعملون بجد وإخلاص من أجل العمل على راحة المرضى باعتبارها مهمة وطنية وإنسانية.

وأكدت ولاء خليل، مشرفة تمريض، على سعادتها بأن جميع أفراد الفريق من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين ظهرت نتائج المسحات الخاصة بهم سلبية، وأن الفريق كان كله يعمل بروح واحدة وحماسة كبيرة لرعاية المصابين.

وبدأ المركز العمل يوم الجمعة الموافق أول مايو، بقيادة الدكتور محمد شاهين، المدير الفني للمركز والدكتور محمد مشرف، رئيس الفريق الطبى، والدكتور مصطفى الملاح والدكتور عطية الشامى والدكتور محمد صلاح العسكري، ووصل عدد الحالات التي استقبلها خلال الأسبوع الأول إلى 91 حالة.

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