شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: رفع 4 آلاف عينة شهرياً وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة، ويقوم قطاع المعامل والجوده بمتابعه جوده المياه المنتجه ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفه مجموعه من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة المياه.

وأوضح أنه يتم رفع أكثر من أربعة آلاف عينه شهريا من طرود المحطات والشبكات فضلاً عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرود محطات المياه السطحيه الكبرى حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً لإشتراطات منظمة الصحية العالمية.

وأشار إلى قيام قطاع المعامل بوضع خطة دوريه لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بالاضافة إلى الشبكات، حيث يتم فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط لضمان إزالة أي رواسب أو شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.

وقال الدكتور إسلام النعماني رئيس قطاع المعامل والجود، إن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحه والتى تضمن اتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية، وتحت اشراف وزارة الصحة.

وأضاف أن الشركة تمتلك سيارات المعامل المتنقله الموجوده بكل أفرع الشركة والتي تنتقل فورا لبحث أي شكوى تصل عن طريق الخط الساخن 125 أو على الواتس آب على رقم (٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨).

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