محافـظ المنوفية: المرور على المشروعات للتأكد من تطبيق «إجراءات كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمشروعات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
كما تضمن القرار المرور بصفة دورية على تلك المشروعات، للتأكد من قيام الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالي التعاقدات مع هذه الشركات حيال مخالفة التعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال محافظ المنوفية في تصريحات صحفية، إن القرار يهدف للمرور على المشروعات التابعة للمحافظة، للتأكد من الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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