شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بـ226 مليون يورو مع «بنك كندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 68 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو الموفعة بتاريخ 12/12/2019. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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