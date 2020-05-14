شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 حالات جديدة من مصابي «كورونا» بمستشفى العزل بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بإسنا، عن خروج ٧ حالات جديدة من المتعافين بفيروس «كورونا» بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٣٤٣ حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، بأنه تم خروج عدد ٧ حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من المستشفي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية، موجه شكرها إلى مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى، لافتة إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم الورود والتصفيق لتعافيهم، مقدمة تهانيها للمتعافين مؤكدة ان الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد واخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة اعداد المتعافين.

من جانبهم، توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.