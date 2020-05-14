شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن «ليالي السيد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن «ليالي السيد سمير صالح»، من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/3/1999، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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