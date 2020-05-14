شكرا لقرائتكم خبر عن فض «سوق الخميس» بالقليوبية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت أجهزة الأمن بالقليوبية، صباح الخميس، سوق الخميس في مدينة طوخ، بعدما قام البائعون بإنشاء السوق فجرًا في تحدى لقرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام سمير عمر، نائب رئيس المدينة، ويرافقه النقيب عماد عبدالفتاح من قوة تأمين مركز شرطة طوخ، بشنّ حملة إشغالات وفض سوق الخميس الأسبوعي بالمدينة بالقوة، للحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار الفيروس.