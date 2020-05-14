شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تناشد المزارعين شراء التقاوي المنتقاه لزيادة إنتاجية المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، كافة المزارعين، بضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالإنتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في انتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور تم تعميمه على كافة مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، على ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاه، والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلا عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

وأوضح «عزوز» أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة اقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

وأشار المنشور إلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الانتاج، وذلك للإطمئنان على الحصول على تقاوي معتمدة منتقاه مضمونة.