شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب المصري» بالغربية يُكرّم «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس الشباب المصري بالغربية، الخميس، بتكريم الدكتور محمد مشالي المعروف إعلاميًا باسم «طبيب الغلابة»، الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، تقديرًا لجهده الملموس لإعلاء قيم الإنسانية من خلال مجاله الطبي، وتقديم الخدمة الطبية بأسعار زهيدة وبالمجان أيضًا على مدار سنوات طويلة.

وقام شباب المجلس بتطوير العيادة الخاصة بطبيب الفقراء بالإضافة لتعقيمها وتقديم الأدوات الطبية والمستلزمات اللازمة في الكشف والعلاج وذلك في مبادرة من شباب المجلس بمحافظة الغربية تقديرًا لدوره في خدمة الإنسانية وإيماناً منهم بقيمة مجهوداته.

وأعرب الدكتور محمد مشالي عن شكره العميق للمجلس، ورحب بما قام فعله شباب المجلس، وما لمسه من وطنية الشباب وجهودهم في العمل التطوعي.

كان الدكتور محمد مشالي قد رفض أي مساعدة أو مكافأة، وكان آخرها منذ أيام رفضه للعيادة الجديدة، ومبلغ مليون جنيه من إحدى البرامج الخليجية المشهورة.