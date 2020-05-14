شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من 4 دول أفريقية بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت فترة الحجر الصحي للمصريين الذين كانوا عائدين على الرحلات القادمة من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا، اليوم الخميس، بعد التأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ١٤ يوما بأحد فنادق مرسي علم.
وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبى من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين، وثبت خلوهم من أي اصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.
كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفنادق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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