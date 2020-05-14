شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة وأمطار خفيفة إلى متوسطة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع أن يسود، الخميس، طقس حار على القاهرة والوجه البحري ورياح تنشط أحياناً، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح تنشط أحياناً، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد وتنشط أحياناً على جنوبه، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على الجنوب.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36 – 20»، الإسكندرية «29– 18»، قنا «40- 20»، الأقصر «42 – 23»، أسوان «42 – 25» .

أما غداً الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على شمال الصعيد تكون رعدية أحياناً والرياح نشطة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة الكبرى «36 – 21»، الوجه البحرى «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 23»، شمال الصعيد «40 – 23»، جنوب الصعيد «42 – 26» درجة مئوية.

أما طقس السبت، فهو شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة على القاهرة الكبرى، متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحيانا على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة الكبرى «40 – 23»، الوجه البحرى «39 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 23»، شمال الصعيد «41 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 27» درجة مئوية.