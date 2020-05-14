شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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وشهد أمس الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث سادت شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما ششهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.