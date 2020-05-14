شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، داعية للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء.

يذكر أن الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى، هو الحالة العاشرة من استشهاد الأطباء جراء الإصابة بالفيروس.

كان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، موضحا: أن عدد المصابين من الأطباء بفيروس كورونا وصل إلى 178 طبيبا، فيما بلغت عدد الوفيات 10 أطباء حتى الآن، موضحا أنه تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى، وأظهرت النتائج إيجابية 35 ماسحة منهم.

Advertisements

وأوضح الزيات، فى تصريحات صحفية، أن من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيبا وطبيبة، لافتا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت نقابة أطباء القاهرة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تخصيص مستشفى عزل خاصة بالطاقم الطبى والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار فى هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية فى مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفى عزل خاصة بهم فى نطاق المحافظة وفى هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبى وسرعة البدء فى التعامل مع الطبيب المصاب وحتى لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالى والبدنى عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشى العدوى.

وأكدت إنها تراقب بقلق شديد تزايد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط الطاقم الطبى من العاملين بمستشفيات القاهرة، بالتزامن مع عدم وجود مستشفى خاص للعزل للحالات الإيجابية من الأطباء والتمريض وأعضاء الأطقم الطبية.