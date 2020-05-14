شكرا لقرائتكم خبر عن %62 من قراء الخليج 365 يؤيدون عودة العمل بالمحاكم عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 62% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن رأيهم في عودة العمل بالمحاكم، عقب عيد الفطر المبارك، القرار المتخذ قبل يومين بالعودة للعمل، عقب الانتهاء من احتفالات عيد الفطر المبارك.

كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد قرر تعديل موعد عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

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وعاد السبت الماضى العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن. ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل فى 3 مايو ، واقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.