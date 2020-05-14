شكرا لقرائتكم خبر عن تداول إجابات امتحان علم النفس والتطبيقات الرياضية للثانى الثانوى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات طلاب الثانوى العام وجروبات الواتس أسئلة وإجابات امتحان مادتى علم النفس والاجتماع والتطبيقات الرياضية لطلاب الصف الثانى الثانوى، رغم أن الامتحان أوبن بوك ويعقد من المنزل على التابلت، وجاء تداول الإجابات بعد انطلاق الامتحان فى التاسعة من صباح اليوم.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إنه يتم رصد كافة المخالفات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية خاصة ما يتعلق منها بالطلاب المسئولين عن تداول الإجابات والأسئلة لتوقيع عقوبات عليهم هى جرمانهم من نتيجة الامتحان ودخولهم اختبار دور ثان

وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية

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وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر

ويؤدي طلبة الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



