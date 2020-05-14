"العناني" يتابع مستجدات الأعمال بمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، مع الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نيڤين نزار، معاون الوزير لشئون العرض المتحفي، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت نيفين نزار، إنه تم مناقشة تطورات أعمال نقل القطع الأثرية تمهيدًا للبدء في عرضها وفقًا لسيناريو العرض المتحفي المعد لها، وتجري الآن أعمال تركيب فتارين العرض والشاشات الخاصة بأفلام المالتي ميديا.

كما يجري الإعداد لماكيتات المخططات والمجسمات التي سيتضمنها العرض لإيضاح شكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها.

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وناقش الاجتماع محتوى الأفلام التفاعلية الجاري إعدادها بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، حيث يتم إعداد فيلم بانورامي تفاعلي (Culturama) عن عواصم مصر على مر العصور من أقدم عاصمة وهي "منف" وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن عدد الوسائط التكنولوجية الأخرى مثل تطبيقات هاتفية (Mobil Apps) للقطع الأثرية حيث سيتم استخدام تقنيات عرض البيانات المرتبطة بها من خلال تصور ثلاثي الأبعاد مع إتاحة معلومات تفصيلية عن القطع الأثرية لتشجع الزائرين على التفاعل مع قصة العرض,

جدير بالذكر أن متحف العاصمة الإدارية استقبل حتى الآن أكثر من 550 قطعة أثرية من القطع التي سيتم عرضها بالمتحف، وجاري استكمال أعمال الحماية المدنية ونظام التأمين وكاميرات المراقبة، كما تم الانتهاء من معظم التشطيبات المعمارية الخاصة بمبنى المتحف، والبدء في تجهيزات الإضاءة الداخلية وأعمال قواعد التماثيل وغيرها من أعمال ال Fabrication.

ويجري حاليًا العمل على وضع التقسيمات التفصيلية لمجموعات القطع الأثرية من قبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، وتحديد أماكن عرض التماثيل والمعروضات وتوزيعها على موضوعات العرض المتحفي​