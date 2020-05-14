وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المستثمرين لاستعراض أحد المشروعات بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعهم التجاري الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الجزار، خلال اللقاء، دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن ودفع عجلة الاستثمار بها وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون، الموقف التنفيذي لمشروعهم التجاري الخدمي في مدينة العاشر من رمضان، وبالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو 8 محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.​