"شعراوي" يبحث مع محافظ الدقهلية منظومة المخلفات الصلبة وزيادة الموارد الذاتية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وناقش اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.

واستعرض الدكتور أيمن مختار، نتائج الإزالات التي حققتها المحافظة في إزالة التعديات، حيث تم إزالة 460 حالة لتعديات واستعادة أكثر من 12 فدانًا أرض زراعية و15 ألف متر مربع من أملاك الدولة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار كافة الجهود لترسيخ هيبة الدولة.

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كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات.

وتابع شعراوي، جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادة في الأسعار.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمامة وما تم تنفيذه على أرض الواقع فيما يخص البروتوكول الثلاثي الموقع بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وباقي المناطق الأخري بما يساهم في تحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة.

واستعرض الوزير والمحافظ تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء بحث معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها، فضلًا عن سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة .