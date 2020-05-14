ضربها بحجر.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل سيدة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، بإحالة متهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها بعد سرقة 450 جنيه منها لمحكمة الجنايات.

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة، إنه كان يمر بضائقة مالية، وعلم بحيازة المجني عليها لمبالغ مالية لكونها تقوم بالإتجار في المواد الغذائية بالقرب من محل الواقعة، فعقد العزم على سرقتها.

وأوضح المتهم (عاطل) خلال التحقيقات، انه في سبيل تنفيذ مخططه، تتبع المجني عليها عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت بالأهالي، فلم يجد أمامه سوى الاعتداء عليها بالضرب باستخدام حجر لكي يتمكن من اسكات صوتها ومنعها من الاستغاثة.

وتابع المتهم اعترافاته قائلًا إنه بعد تنفيذ جريمته وقتل المجني عليها، استولى على مبلغ مالي 450 جنيه، وقطعة مشغولات ذهبية كانت في حيازتها.

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وأشار المتهم خلال اعترافاته إلى أنه عقب استيلاءه على المال والمشغولات الذهبية، فر هاربًا من موقع الجريمة.

كانت قوات الأمن في مديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات العثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم، وبها عدة إصابات.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي في القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق اتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".

جرى ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط قطعة المشغولات الذهبية لدى صاحب محل مصوغات "حسن النية"، وتبين أن المتهم أنفق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.