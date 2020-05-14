تحرير 3 آلاف مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية، وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 359 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 90 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 8 دراجة نارية مخالفة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 21 مخالفات شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.