أخبار مصر | طريقة عمل مجبوس بالدجاج وسلطة الشنكليش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طريقة عمل مجبوس بالدجاج وسلطة الشنكليش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم الخميس، مائدة رمضانية على الطريقة الكويتية، حيث يستعرض موقع "الخليج 365" طريقة عمل فطار رمضان، وهو مجبوس الدجاج وسلطة الشنكليش على الطريقة الكويتية الأصلية..

تحضير مجبوس بالدجاج:

4 أكواب (1000 مل) من الماء المغلي

دجاجة (1200 جم) مقطعة 8 قطع

½ 2 كوب (500جم) أرز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقه

½ كوب (100 جم) كزبرة طازجة مفرومة

½ كوب (100 جم) بقدونس طازج مفروم

½ كوب (100 جم) زبيب

¼ كيلو (250 جم) طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا

3 بصلات كبيرة مفرومة ناعمًا

2 ملعقة كبيرة (30 جم) سمن

ملعقة كبيرة (15 جم) صلصة طماطم

ملعقة صغيرة (5 جم) ثوم مهروس

ملعقة صغيرة (5 جم) كاري

ملعقة صغيرة (5 جم) قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة (5 جم) ليمون أسود مجفف مطحون

ملعقة صغيرة (5 جم) حبهان مطحون

ملعقة صغيرة (5 جم) كركم

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرنفل مطحون

4 ثمرة ليمون أسود مجفف

3 ورقات لورا ملح وفلفل أسود

تحضير مجبوس بالدجاج:

1_ ضعي السمن على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

2_ أضيفي القرنفل والبهارات المشكلة والحبهان والكاري والكركم والقرفة والليمون المطحون، وقلبي لمدة دقيقتين.

3- أضيفي الدجاج وأوراق اللورا والثوم والكزبرة والبقدونس وثمرة الليمون المجفف والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يتغير لون الدجاج.

4-أضيفي الماء المغلي، ثم غطي الدجاج واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 30 دقيقة.

5- في وعاء متوسط، ضعي الأرز والزبيب وقلبيهما جيدًا، ثم أضيفيهما فوق الدجاج، واتركي المكبوس على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الأرز وتجف السوائل.

6- ضعي المكبوس في طبق التقديم، ثم قدميه ساخنًا

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تحضير سلطة الشنكليش:

300 غرام من الشنكليش

2 حبة طماطم كبيرة الحجم

1 بصلة كببرة

نصف كوب صغير زيت زيتون

أوراق النعناع و3 شرحات من الخيار للتزيين

تحضير سلطة الشنكليش:

1_ يفرم كل من الطماطم والشنكليش والبصل فرمًا ناعمًا

2-تصف قطع الشنكليش، ثم قطع البصل، ثم قطع الطماطم

3-يسكب الزيت فوقها ويقلب الخليط بلطف أو يترك كما هو يضاف القليل من الملح والليمون (حسب الرغبة).