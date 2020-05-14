أخبار مصر | الهلال الأحمر: 239 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 263 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر: 239 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 263 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر المصري مستمر في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع السابع على التوالي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الناظر أن فرق المتطوعين تمكنت هذا الأسبوع من تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 239 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 263منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 156 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 31200 من

المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 270 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 54000 مواطنا.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 43 تدخل لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة بثلاث عشر محافظة هم ( القاهرة - القليوبية - جنوب سيناء - شمال سيناء - الشرقية - الاسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - قنا - أسوان ) وتنوعت هذه التدخلات مابين توزيع مواد غذائية على القرى بالمحافظات المذكورة وتأثيث أماكن العزل وتوزيع مواد غذائية على مستشفيات العزل.

ونفذ تلك المهام 1211 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 52018 ساعة على مدار الأسبوع.

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ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال ٥٤٧٢ متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وكان قام الهلال الأحمر المصري بتطهير وتعقيم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وذلك إستمرارا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطهر فريق الهلال الأحمر وعقّم مبنى الوزارة رقم ١ و٢ بجميع طوابقهما وداخل جميع مكاتب العمل بالوزارة، ووزع كمامات ومواد مطهرة، وذلك ضمن التدخلات ميدانية للهلال الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكانت وجهت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، في وقت سابق، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الإجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وابنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.

هذا وقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة بالاعلان عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على أن يتم إرسال الشكاوى على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء ويعد هذا الاجراء من ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط.