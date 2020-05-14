أخبار مصر | أمطار ودرجة الحرارة تتعدى 40.. تعرف على طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمطار ودرجة الحرارة تتعدى 40.. تعرف على طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته.

طقس الخميس نهارًا

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لطقس ساعات النهار، فهو حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

وأشارت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فهو مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس

وأكدت أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة تتخطى الـ40

كما كشف بيان درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة، عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المنطق لتصل إلى 40 وأكثر، وهي: قنا، الأقصر، أسوان، أبوسمبل، إدفو، والوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 38

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 37

Advertisements

درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34