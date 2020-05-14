أخبار مصر | تعرف على عقوبات على الخروج دون كمامة في دول العالم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبات على الخروج دون كمامة في دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم "كوفيد 19" في أنحاء العالم، حيث سجلت أعداد الوفيات به أكثر من ربع مليون حالة، ووصل عدد مصابين إلى 4 ملايين و392 ألف حالة، وتسبب في خسائر فادحه ما دفع بعض الدول لفرض عقوبات على مخالفين ارتداء الكمامة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز عقوبات عدم ارتداء الكمامة حول العالم:

مصر:

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بدء موعد خطة التعايش مع فيروس كورونا في الموافق 1 يونيو المقبل، حيث يتم اخذ كافة الإجراءات، التي تضمن نجاح هذا التعايش، وأهمها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع عقوبة على المخالفين.

ويتضمن القانون رقم 137 لسنة 1958، الذي يختص بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، إضافة المادة 20 مكررا، حيث خضع لعدد من التعديلات، وتمت الموافقة عليها من مجلس النواب، ومن المنتظر أن تتم الموافقة النهائية عليها في القريب العاجل

وينص القانون، على عقوبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، لذلك من يخالف اجراءات ارتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5 آلاف جنيه.

تشاد:

Advertisements

أصدر وزير الدفاع والأمن محمد صلاح قرارا، بعقوبة المخالفين ارتداء الكمامة بدفع غرامة قدرها 2000 فرنك، والسجن لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

فأصبح ارتداء كمامة إلزاميا في تشاد حسب "فرانس برس"، وذلك لمكافحة انتشار عدوي الفيروس.

دبي:

أوضحت شرطة دبي أن غرامة عدم ارتداء الكمامات تبلغ ألف درهم طبقا للمادة 11 من قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020، التي تخص تطبيق العقوبات المخالفات والجزاءات الإدارية، كما تنص على غرامة ألف درهم في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد.

مدغشقر:

فرضت دولة مدغشقر عقوبة غريبة بإلزام المخالفين بكنس الشوارع، حيث أكد رئيس عمليات مكافحة فيروس كورونا، الجنرال إيلاك أوليفييه اندرياكايا، أن المواطنين في الشارع تقيّدوا في منزلهم، لأنهم يخشون الاضطرار لكنس الأرصفة.

المغرب:

وفي المغرب يتعرض المخالفين الي عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو دفع غرامة تبلغ 126 دولارا، وجاء ذلك القرار عقب اجتماع حكومي لمناقشة طرق مكافحة انتشار العدوي.