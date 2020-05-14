شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، صباح الخميس، رحلة الطيران السابعة التي يتم تنظيمها من مطار واشنطن منذ بدء أزمة انتشار فيروس «كورونا»، والتي أقلت 226 راكبًا من المصريين العائدين من أمريكا، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران،

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة 14 يومًا.

وقال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي، منعا للتكدس، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر.

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

مطار مرسي علم يستقبل 226 مصريًا عائدين من واشنطن

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