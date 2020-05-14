شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة والبقاء بالمنزل».. «الصحة» تحدد 9 قواعد للمواطنين للتعايش مع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، القواعد العامة التي يجب على المواطنين اتباعها في خطة التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وحددت الوزارة، وفقا للخطة، 9 قواعد هي:

1- الالتزام بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل، وتتولى المنشآت ووسائل النقل المختلفة الرقابة على عدم الدخول إلا لمرتدي الكمامات في مرحلة الإجراءات المشددة والمتوسطة.

2- ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين عاما، أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.

3- البقاء في المنزل عند المرض أو ظهور أي أعراض حتى لو كانت بسيطة، وأخذ الاحتياطات عند التعامل مع باقي الأفراد بالمنزل، والتواصل من خلال الخط الساخن 105 في حالة ظهور أي أعراض.

4- المحافظة على التباعد المكاني (مسافة لا تقل عن 2 متر)، مع جميع الأفراد وتجنب الأماكن المزدحمة.

5- تجنب استخدام أي أدوات مشتركة والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية وتطهير الأماكن المشتركة قبل الاستخدام.

6- الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.

7- التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات بالمنازل وخاصة الأماكن المشتركة.

8- يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع عامل التوصيل (الدليفري).

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9- في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر إلى استلام الطلب من الدليفري بنفسه، يجب عليه عمل الآتي بالترتيب:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة.

- ارتداء جوانتي نظيف بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة.

- اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل.

قواعد كورونا