"قمر رمضان" فى تربيعه الأخير الليلة ويرصد بقبة السماء فى مشهد بديع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرق قمر رمضان المبارك بعد منتصف ليل، اليوم الأربعاء، 13 مايو 2020، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا فى قبة السماء مائل نحو الجنوب بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس، مع خلفية السماء الزرقاء، وسوف يبقى مشاهدا إلى أن يغرب عند الظهر.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك يصل إلى لحظة التربيع الأخير عند الساعة (02:02 مساء بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.
تعتبر فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب النهارى والجانب الليلى، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتواغرافى.
وخلال بضعة أيام مقبلة، سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس فى السماء إلى أن يصبح القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه فى الاقتران لشهر شوال 1441 .
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