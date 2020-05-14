شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد موجة حارة تمتد حتى الأسبوع المقبل، وهو أمر معتاد فى مثل هذا الوقت من العام، لكنه يتزامن مع شهر رمضان، وكذلك الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم استخدام بعض المواد المطهرة التى تساعد على الاشتعال عن تركها فى درجات الحرارة .

وهناك بعض النصائح التى يقدمها خبراء الطقس للتعامل مع درجات الحرارة خلال هذه الأيام .

1- عدم ترك الأطفال فى السيارات المغلقة حتى ولو لفترة زمنية قصيرة تجنبًا لمخاطر الحرارة الشديدة بداخلها.

2- عدم تذكر ترك المعطرات والولاعات داخل السيارة.

3- عدم ترك مواد التعقيم بمختلف انواعها داخل السيارة وادوات رش الكحول، تجنبًا لاشتعالها او تبخرها، كما يمكن للمعقمات أن تتغير خصائصها وتفقد مميزاتها مع ارتفاع حرارتها بشدة.

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4-الاهتمام بشرب الماء والسوائل والعصائر الطازجة خلال ساعات الفطار.

5-عدم الإكثار من الحلويات وتجنب المقليات واللحوم المصنعة والأطعمة التى يوجد بها مواد حافظة.

6- عدم الخروج عند ارتفاع درجة الحرارية الا للضرورة والتواجد فى أماكن مكيفة قدر الإمكان.

7-الاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات .

8- ضرورة احتواء وجبة السحور على الالياف .