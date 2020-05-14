شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار طرح لحوم ودواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق طوال شهر رمضان، حيث يتم طرح لحوم برازيلية طازجة بسعر 100 جنيه للكيلو بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان بالاضافة إلى انتظام صرف المقررات التموينية ضمن مقررات شهر أبريل الجارى وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية صرف منتجات الدواجن واللحوم المجمدة وكذلك اوراك الدواجن وكافة المنتجات ضمن سلع نفاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم ، كما شهدت المنافذ إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء منتجات اللحوم والدواجن خاصة الأوراك فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنظيم دخول المواطنين منافذ المجمعات منعا للتزاحم.

ويذكر انه يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمنافذ إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمنفذ مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.