حدث ليلاً| كورونا قد لا يرحل أبداً والخطة الكاملة للتعايش مع الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الكمامة شرط أساسي".. 9 قواعد ضرورية للمواطنين أثناء فترة التعايش مع كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القواعد التي من الواجب أن يلتزم بها المواطنين أثناء فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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بينها المدارس.. الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا؛ لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها.

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تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدت الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي أبدًا

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، الاربعاء، من احتمال عدم اختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبقائه إلى الأبد، قائلاً إنه من الممكن أن ينضم لمزيج من الفيروسات الأخرى التي تقتل البشر حول العالم كل عام.

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عاطل يقتل شقيقه بالساطور: مريض نفسي وبيتخانق مع والدنا

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بتهمة قتله شقيقه المريض نفسيا، باستخدام آلة حادة "ساطور".

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أحمد موسى: وزير التعليم نفى حضوره جلسة مع النائبة المصابة بكورونا في البرلمان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع العاملين بمجلس النواب حصلوا على يومين إجازة لإجراء عمليات التعقيم بعد إصابة النائبة شيرين فراج.

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"الزوجة والعشيق".. مفاجأة في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة نجلها وابن أخته بكرداسة

مفاجأة كشفتها التحقيقات في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة نجلها وابن شقيقة الضحية، والتخلص من جثته بمقابر "أبو رواش" في مركز كرادسة.

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"التعايش الديناميكي".. الصحة تكشف خطة تعامل جميع الجهات مع كورونا الفترة المقبلة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات المخصصة لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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مكافحة العدوى: من المتوقع عودة ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" مرة أخرى

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه يتم الاعتماد في كل مكان على الوعي واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

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"لن يؤثر على المواطن".. نائب "البنك المركزي" يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرات التي قدمت هدفها دعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشمل كامل.

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ترامب: تفاجأت بتحذير فاوتشي من إعادة فتح الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تفاجأ بتصريحات كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، حول مخاطر إعادة فتح الاقتصاد.

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