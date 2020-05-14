شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وليد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، أن والده بصحة جيدة، موضحًا أن كل ما نشر عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأشار هاشم القماش، مساعد «طبيب الغلابة»، إلى أن صحة الدكتور مشالي جيدة، وكل ما نشر عبارة عن شائعات مغرضة، ولفت إلى أنه واصل عمله مساء الأربعاء وعاد إلى منزله في شارع البحر بطنطا.

كان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد أعلنت وفاة الدكتور مشالى، وهو الخبر الذي لاقى انتشارًا واسعًا.