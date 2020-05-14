شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عناصر أساسية لتقديم بحث مقبول بحقوق القاهرة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت كلية الحقوق بجامعة القاهرة طريقة إعداد البحوث المطلوبة من طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز الاشتراطات التى وضعتها الكلية فيما يخص الشكل حتى يكون البحث مقبولا :

ويتكون البحث من حيث الشكل مما يلى:

أولا / صفحة عنوان البحث وبيانات الطالب أو الطلاب المشاركين ( وتتضمن اسم المقرر ، واسم أستاذ المقرر ، وعنوان البحث ، وبيانات الطالب ( الاسم . كود الطالب . رقم الجلوس . القسم . الفرقة . المجموعة . الرقم القومى . البريد الإلكترونى ) وكذلك بيانات كل طالب من فريق البحث على التفصيل السابق ، مع تحديد قائد للفريق البحثى ) .

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ثانياً / صفحة لخطة البحث أو عناصره ، ويمكن تقسيمها حسب طبيعة الموضوع وحجمه وتفصيلاته إلى مبحثين أو أكثر ، أو إلى مطلبين أو أكثر ، أو إلى فرعين أو أكثر ، أو إلى غصنين أو أكثر .

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‏ثالثاً/ صفحة مقدمة البحث ( وتتضمن فقرة أو أكثر عن موضوع البحث ، ومثلها بالنسبة لأهمية الموضوع ، وكذلك هدفه ومنهج البحث ) .

رابعاً / صفحات موضوع البحث .

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خامساً / صفحة النتائج ( وتتضمن ما توصل إليه الطالب من نتائج ) .

سادساً / صفحة قائمة المراجع ( ويتم ترتيبها أبجديا ) .

ووضعت كلية الحقوق مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالبحوث ومنها أن يكون فى موضوع من الموضوعات التى حددها القسم فقط ، والمتاحة على موقع الكلية الإلكترونى ، و أن يكتب البحث بلغة عربية قانونية سليمة بالنسبة لطلاب القسم العربى ، وكذلك الطلاب القسم الفرنسى . أما طلاب قسم الدراسة باللغة الانجليزية ، فتكتب البحوث باللغة التى تدرس بها المادة حسب اللائحة ؛ فإذا كانت المادة اللغة العربية ، يكون البحث باللغة العربية ، وإذا كانت المادة باللغة الانجليزية ، يكون البحث باللغة الانجليزية ، و أن لا تقل صفحات البحث عن خمس صفحات ولا تزيد على عشر صفحات ( من 100 إلى 200 سطر 14 Simplified Arabic - Font ) ، بالنسبة للأبحاث المشتركة ( أى التى تتم فى فريق بحثى ) ، يجب تحديد مساهمة ( دور ) كل طالب فى البحث.