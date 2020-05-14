شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حزين لأطباء الأقصر.. وفاة طبيبين بعد إصابتهما بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوم حزين عاشه أطباء الأقصر، الأربعاء، بسبب وفاة طبيبين نتيجة إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، هما الدكتور عبدالناصر حسن، استشاري العلاج الطبيعي ومدير مستشفى الأقصر العام السابق ونقيب العلاج الطبيعي بمحافظة الأقصر، والدكتور كارم محمود، استشاري الباطنة ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي.

وأعلن الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وفاة الدكتور كارم محمود في مستشفى عزل أسوان نتيجة إصابته بفيروس «كورونا»..

وقال العربي: «شهيد آخر من شهداء الأطباء ظل يعمل لآخر لحظة في حياته.. الزميل استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي الدكتور كارم محمود، والذي وافته المنية في مستشفى العزل في أسوان.. اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله واجعله مع الصديقين والشهداء والنبيين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة».

كما نعى مستشفى الأقصر الدولي، الدكتور كارم محمود، وقال: «بخالص مشاعر الحزن والأسى، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى إداره مستشفى الأقصر الدولى وجميع العاملين بها شهيد الواجب الوطنى الأستاذ الدكتور كارم محمود، استشاري الباطنة ورئيس قسم الباطنة بالمستشفى، الذي وافته المنية، داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله قبولا حسنا وأن يلهم أهله وذويهم الصبر والسلوان.. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شىء عنده بمقدار.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

في سياق متصل، نعت نقابة أطباء الأقصر، الدكتور عبدالناصر حسن،، الذي توفي أيضًا متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

وقالت النقابة: «اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتجاوز اللهم عن سيئاته ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل اللهم ما قدمه في حياته من خدمة اللمرضى شفيعا له يوم القيامة،وألهم أهله وذويه ورفقائه الصبر والسلوان».

Advertisements