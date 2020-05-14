شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الجامعات والمدارس.. «الصحة»: 5 كيانات لن تعود للعمل أثناء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان، القواعد العامة المنظمة للمنشآت والجهات المختلفة، في خطة التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19). وشددت الوزارة على عدم السماح لعدد من الكيانات بالعمل أثناء جائحة «كورونا» لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها، وتشمل: 1- الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية. 2-- المطاعم (يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليًا). 3- الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات. 4- صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية. Advertisements 5- استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات. الوضع في مصر

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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