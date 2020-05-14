شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح إجراءات المصانع والأسواق والمواصلات للتعايش مع «كورونا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات المخصصة لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل أثناء المراحل الثلاث، لخطة التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19). وحددت الخطة الإجراءات التي يجب أن تتبعها المؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكل وسائل المواصلات، وتشغيل الفنادق، فضلا عن إجراءات الإشراف والرقابة. وتتمثل تلك الإجراءات في: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح إجراءات المصانع والأسواق والمواصلات للتعايش مع «كورونا».. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.