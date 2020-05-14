شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن خطة التعايش مع «كورونا»: ارتداء الكمامة وقياس الحرارة قبل دخول المترو والقطارات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة والسكان، على موقعها الإلكتروني، الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وأهابت بالمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، مع استمرار ذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن 6 محاور رئيسية هي:

1- تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة.

2- استمرار كل أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.

3- الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

4- نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.

5- الأنشطة الذكية لتفادي التجمعات.

6- تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل رئيسية:

* المرحلة الأولى تشمل الإجراءات الشديدة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، وتتضمن:

1- الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.

2- إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

3- إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها.

4- الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

5- لا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة.

6- المريض بأعراض بسيطة: إذا كان من الفئات عالية الخطورة يتواصل مع 105 والطبيب.. وإذا كان من غير تلك الفئات يبقى في المنزل ويتبع إرشادات العزل المنزلي لحين زوال الأعراض تمامًا أو أي علامة تدل على تطور الأعراض المرضية، وتشمل استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام، وضيق في التنفس، وألم شديد بالصدر يعيق التنفس، ونهجان أثناء الراحة، وعلامات الجفاف، وتشنجات (خاصة الأطفال)، واضطراب الوعي، كحمة مدممة (نادرا)، أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال برقم 105، وعند ظهور أي من تلك الأعراض يدل ذلك على تطور المرض ويتوجه فورا للمستشفى.

7- عدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية في تلك المرحلة.

8- تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو.

9- تخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى.

10- تشجيع الدفع الإليكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية.

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11- تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكتروني (online) والدليفري، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى، بحيث يرتدي عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (order)، وكذلك عامل الدليفري يرتدي الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية، وبالنسبة لطالب الدليفري يتبع ما يلي: يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفري، وفي حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر إلى استلام الطلب من الدليفري بنفسه، يجب عليه عمل الآتي بالترتيب (غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة- ارتداء الكمامة الواقية- ارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة)- إعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل).

* المرحلة الثانية تشمل الإجراءات المتوسطة (28 يومًا) وتتضمن:

1- الفرز البصري والشفوي لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.

2- إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

3- إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها.

4- الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية.

5- لا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة.

* المرحلة الثالثة تشمل الإجراءات المستمرة والمخففة (مستمر) وتتضمن:

1- الالتزام بالتهوية الجيدة.

2- منع أي نوع من التزاحم.

3- في حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال، يتم البدء في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي ستصدرها وزارة الصحة والسكان.

4- اتباع أساليب النظافة العامة.

5- استمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولى الأطعمة في المطاعم والفنادق.

6- استمرار ترصد المرض روتينيا وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.