شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تدرس تقنين أوضاع "السُيّاس" بعد إصدار لائحة انتظار السيارات بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس محافظة الجيزة كفية تقنين أوضاع السياس بشوارع المحافظة، بعد قرار محافظ الجيزة باللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى.

وقالت مصادرفى المحافظة لـ" الخليج 365"، إن التطبيق سيبدأ بعد الانتهاء من لائحة انتظار السيارات فى الشوارع، بمناطق الدقى والعجوزة بشكل تدريجى ثم تعميمه على باقى الشوارع، لتتمكن من تسجيل الملاحظات والمشاكل وحلها .

وأضافت المصادر أن إيصالات رسوم الانتظار ستمكن قائد السيارة من الانتظار بأى مكان بالمحافظة دون دفع رسوم اضافية لنفس اليوم الصادر به الإيصال وهو ما يمنع استغلال السايس للمواطنين .

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وأصدرت محافظة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير اكبر قدر من فرص العمل بالمشروع .



وجاءت رسوم الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالى :

تعريفة الانتظار /يوم 10جنيهات للسيارات الملاكى والتاكسى و20جنية للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنية لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والاحياء /المراكز طبقا لرؤية الحى او المركز على أن لا يكون ذلك الابعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ .

واوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار اكثر من مره باليوم الواحد فى حالة انتقال السيارة من شارع إلى اخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف احد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلى الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى فى اليوم التالى.