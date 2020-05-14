شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان.. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. ـ دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان ـ دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان Advertisements وإليكم دعاء اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ". ثواب دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان ثواب دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ".

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