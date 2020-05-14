مصر | شاركوا في إفطار جماعي.. ضبط ٢١ سيارة بكورنيش المنصورة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاركوا في إفطار جماعي.. ضبط ٢١ سيارة بكورنيش المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 21 سيارة بكورنيش مدينة المنصورة لمخالفة قائديها قرار منع التجمعات.

بداية الواقعة، حدثت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الدقهلية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنصورة، حيث تلاحظ لهم تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي، وتمكنت القوات من ضبط (21) سيارة قبل قيام أصحابها بافتراش الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.

وتم سحب التراخيص الخاصة بتلك السيارات "وصرفهم في الحال" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة.

وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

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وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص دون سندًا قانونيا.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص دون سند قانونيا.

وتبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته (20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه في محاولة للتعدي على القوات وتسهيل هروب المتهم، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.