شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقف مستحقات المقاولين القائمين على أعمال رصف الطرق بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ءأصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة طنطا، لاستلام ومراجعة الطرق التي تم تنفيذها سابقًا أو الجديدة، وذلك بعدما تبين وجود حالات عدم استلام جيد للطرق التي تتم بالمحافظة، وورود العديد من شكاوى المواطنين والأحياء حول وجود عيوب بشوارع تم رصفها حديثًا.

وذكر بيان صادر عن محافظة الغربية أن اللجنة المشكَّلة قامت بوضع الأسس لأعمال تقييم الطرق قبل استلامها طبقا للكود المصري للطرق، حيث توضح هذه الأسس الاختبارات اللازمة لإقرار صلاحية الطرق، وذلك بعدما تبين للجنة عدم صلاحية 8 طرق تم رصفها حديثًا بحي ثان طنطا، وهي: شارع شوقي، وشارع الشيتي، وشارع المعتصم، وشارع حسن حسيب، وشارع صدقي، وشارع توت عنخ آمون، وشارع القذافي، وشارع سيد عبد اللطيف.

وقد أثبتت الاختبارات الفنية التي تمت على الطرق سالفة الذكر بمعامل كلية الهندسة عدم صلاحيتها، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة عمل طبقة سطحية أخرى لهذه الطرق حتى تكون صالحة للاستخدام، نظرًا لما أصاب الطبقة السطحية السابقة من مشاكل وعيوب نتيجة عدم صلاحية الخلطة الأسفلتية الموجودة فيها.

وقال نائب محافظ الغربية ورئيس اللجنة الدكتور أحمد عطا، إنه تقرر إيقاف جميع مستحقات المقاولين القائمين على أعمال الرصف لهذه الطرق، وعدم صرف أي مستحقات لهم عن أي أعمال تتم داخل المحافظة لحين إصلاح الطرق المذكورة سلفًا.

وأكد نائب محافظ الغربية إصرار المحافظ الدكتور طارق رحمي على تنفيذ توصيات لجنة الاستلام حفاظًا على المال العام، بعد تقاعس المقاولين في البداية عن تنفيذ الإصلاحات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ إعادة الرصف على نفقتهم اعتبارًا من أمس الأربعاء، وتم البدء بالطرق التي تم استلامها سابقًا بشكل مبدئي والتي لم يتجاوز استلامها عامًا واحدًا، وهي : شارع صدقي، وشارع حسن حسيب، وشارع القذافي، وجارٍ استكمال باقي الشوارع.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه جارٍ تقييم باقي الشوارع للتأكد من صلاحيتها قبل أعمال الاستلام النهائي، أو عمل التعديلات اللازمة عليها حال ثبات عدم صلاحيتها.

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