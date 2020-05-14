شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: إصدار كتيب حول صورة المرأة بدراما رمضان على مدار 5 سنوات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور سوزان القلينى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أن المجلس يرصد دراما وإعلانات رمضان للسنة الخامسة على التوالى بمشاركة 270 طالبا وطالبة من قسمى الإعلام والمكتبات بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم رصد صورة المرأة هذا العام فى 24 مسلسلا يذاع خلال شهر رمضان ، بالإضافة إلى برامج وإعلانات التى تعرض خلال الشهر المعظم.

وأكدت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أن اللجنة بدأت الرصد من اليوم الأول لشهر رمضان ويتم العمل وفق الكود الإعلامى الذى أصدرته لجنة الإعلام والذى صدر بهدف معالجة قضايا المرأة.

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وكشفت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس ، أنه سيتم مقارنة صور المرأة فى دراما رمضان مع الأربع السنوات الماضية ، وإصدار كتيب كامل عن الدراما والمرأة فى شهر رمضان على مدى 5 سنوات، لافته إلى أن اللجنة فى تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام أول بأول وتواصل مع الجهات المعنية للتدخل واتخاذ اجراءات سريعة ضد المخالفين للكود الإعلامى للمرأة ، لافته إلى أن اللجنة بصدد إصدار تقرير مبدئى ومؤشرات عامة عن أول 15 يوم فى شهر رمضان وما تم رصده فى دراما وإعلانات وبرامج رمضان.

وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامجى "رامز مجنون رسمى" و"خلى بالك من فيفى" واللذين يعرضان على قناة إم بى سى مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى البيان أن لجنة الرصد الإعلامى بالمجلس قد رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج "رامز مجنون رسمى" يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة، والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن، وبرنامج "خللى بالك من فيفى" يسخر من مرضى الصرع ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية، والأخلاقية.