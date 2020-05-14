شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزى: احتياطات النقد الأجنبى تكفى الاستيراد 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، المواطنين إلى أن الدولة لديها احتياطات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية، وأضاف "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه تم استخدام 8 مليارات دولار من الاحتياطي النقدى الأجنبي في أزمة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتحسن المؤشرات المالية.

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وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر لديها مخزون من الاحتياطات ساعدها في استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاحتياطات المصرية تكفي 7 أشهر.