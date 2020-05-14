نائب محافظ البنك المركزى: احتياطات النقد الأجنبى تكفى الاستيراد 7 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، المواطنين إلى أن الدولة لديها احتياطات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية، وأضاف "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه تم استخدام 8 مليارات دولار من الاحتياطي النقدى الأجنبي في أزمة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتحسن المؤشرات المالية.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر لديها مخزون من الاحتياطات ساعدها في استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاحتياطات المصرية تكفي 7 أشهر.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية قرر البنك المركزي مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.
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