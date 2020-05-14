شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزى: القيادة السياسية تدعم جميع القطاعات وتساند المتعثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أنه تم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتحة في الدولة. وأضاف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشمل كامل، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية تراعي أخر المستجدات ولديها نظرة مستقبلية للأحداث بشكل كبير.

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وقال نائب محافظ البنك المركزي، إنه سيكون هناك تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وسيتم تطبيق برنامج الشمول المالي.