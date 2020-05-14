وزير النقل: سنضطر لإزالة 50 منزلاً لزيادة حارات كوبرى المنيب.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى العمل حاليًا على تزويد الحارات بكوبري المنيب، مشيرًا إلى أنه سيجرى اتخاذ قرار اضطرارى بإزالة بعض المنازل المتضررة، وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد: "بنزود عدد الحارات على كوبري المنيب، وغصب عننا هيتم إزالة بيوت، لأن الكوبري بيتحرك عليه ما يقرب من 3 ملاين ونص المليون مركبة، وبالتالي لابد من التوسعة".

وتابع: "إحنا ممكن نشيل 50 بيت علشان نسهل على المواطنين السير على الكوبرى، وأصحاب المنازل هيتم تعويضهم بمنازل أخرى أو مقابل مادي، ولكن للمصلحة العامة، ونقدر نعمل كوبري يليق بمصر وهيكون 7 حارات في كل اتجاه لتخفيف الزحام".

وواصل: "قدمت دراسة للرئيس ورئيس الوزراء، بعد زيارتي للمكسيك بالإضافة للبرازيل وكولومبيا ورؤيتي لتجربة ناجحة فيها، خاصة أنها عواصم مكتظة مثل القاهرة، رأيت المواطنين هناك وطرق المواصلات، لذلك نحاول عمل مناطق انتظار بجوار محطات المترو، بالإضافة لأوتوبيس ترجلي وهذا الأوتوبيس سيكون له طريق خاص يسير فيه الإسعاف فقط".

واختتم: "يتم حاليًا دراسة إنشاء مواقف بالنسبة لطرق الدائري، وهذا لتخفيف الميكروباصات على الطرق وتقليل الزحام، ونحاول تنظم المرور ووسائل مواصلات سريعة، بالإضافة إلى أن تكون المركبات تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الأعباء على البنزين وغيرها، وتوفير مواصلات آمنة وسريعة تتواءم مع البيئة".