شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فقدانه البصر.. رئيس الوزراء يقرر علاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، مع الطبيب محمود سامي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ووصف البيان الطبيب محمود سامي بـ«البطل»، موضحًا أنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة.

واختتم مجلس الوزراء بيانه قائلا: «كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا».