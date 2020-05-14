شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تكرم 5 ممرضات في يومهن العالمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرمت مديرية الصحة بالبحيرة 5 ممرضات بمناسبة اليوم العالمي للتمريض من العاملين بديوان عامة المديرية و4 مستشفيات أخرى.
وقالت المديرية في بيان لها إنه في ظل الاحتفال باليوم العالمي للتمريض أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تعليماتها بتكريم أعضاء هيئة التمريض المثاليين والمتميزين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقام الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكريم صفاء محمد شعراوي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، ونهى شفيق عبدالله، من العاملين بمستشفى حميات دمنهور، ونادية رجب أحمد، من العاملين بمستشفى رشيد المركزي، وضحى راضي، من العاملين بمستشفى كفر الدوار العام، وأسماء سعد الشرقاوي من العاملين بمستشفى الصدر بدمنهور.
وأصدرت المديرية تعليمات إلى مديري المستشفيات والمنشآت الصحية بتكريم أعضاء هيئة التمريض المجتهدين في العمل.
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