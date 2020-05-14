شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها شهران.. خروج أصغر طفلة بـ«عزل قها» بعد تعافيها من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة مستشفى الحجر الصحي بقها تعافي أصغر طفلة البالغة من العمر شهرين من فيروس كورونا، وتدعي ماسة، وكذلك شقيقتها ميرال بصحبة والدتهما وجدتهما، حيث كانت الأسرة محجوزة في المستشفى وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة حتى تعافت الأم، ولكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام.
وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، في بيان، الأربعاء، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 167 شخصًا.، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.
وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، لافتة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.
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