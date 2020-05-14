شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف مطروح» توزع 85 ألف جنيه من أموال الزكاة على المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، واختصت منهم مديرية أوقاف مطروح بـ 85 ألف جنيه تُوزع قبل عيد الفطر.

وأفاد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الوقاف في مطروح، في بيان، الأربعاء، بأنه سيجري التوزيع على الأسر المسجلة على قوائم البر من الأسر الأولى بالرعاية.

وذكر أنه أن يشمل التوزيع جميع الإدارات بالمحافظة، حيث يتم الصرف عبر الفيزا البريدية لاعتبار الشفافية والكرامة الإنسانية.