شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض تقرير استشاري «مثلث ماسبيرو» حول بدء المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو».

وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى المهم، الذى يُعد من أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث تم استعراض تقرير من استشارى المشروع بشأن التنسيقات والتجهيزات للبدء فى المرحلة الثانية.

وأوضح الوزير أنه تم أيضاً استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من بدروم «جراج سفلى» ودور أرضى «تجارى» ودور أول «جراج علوى» و16 دورا سكنيا و10 مصاعد و4 مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من دور أرضى «تجارى» و10 أدوار سكنية و3 مصاعد.

وتقع منطقة مثلث ماسبيرو فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 متر مربع، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.