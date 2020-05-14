شكرا لقرائتكم خبر عن محطة «شبرا الخيمة» تتخلص من 2000 طن مخلفات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد سير العمل بالمحطة الوسيطة بقطاوى بحى شرق شبرا الخيمة، التى تم إنشاؤها مؤخراً من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات على مساحة 2 فدان، بعد إزالة مقلب عشوائى للمخلفات، وتعتبر المحطة إحدى عدة محطات وسيطة أنشأها الجهاز كنموذج تجريبى قبل البدء الفعلى للمنظومة.

وقالت الوزيرة إن المنطقة التى أقيمت عليها المحطة الوسيطة كانت مصدر إزعاج لقاطنى المنطقة نظرا لتراكم القمامة بها حتى أصبحت مقلباً ومصدر انبعاثات تضر المواطنين، وكان أنسب الحلول المتاحة تحويل المنطقة لمحطة وسيطة.

وأوضحت الوزيرة أن المحطة تستقبل أكثر من ٢٠٠٠ طن مخلفات يوميا من أحياء شرق وغرب شبرا، كما أصبح للمنطقة مظهر بيئى وحضارى مقبول يحافظ على صحة المواطنين، خاصة فى ظل جهود الحد من انتشار الأمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا، كما أنها ستساهم فى تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وبعد انتهاء تفقد المحطة، انتقلت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المدفن الصحى بالعبور، فى زيارة هى الثالثة خلال أسابيع قليلة، لمتابعة سير العمل به وتفقد خلايا الدفن الصحى، التى تستقبل مخلفات محافظة القاهرة، كما تفقدت الخلية الجديدة التى تم إنشاؤها لاستقبال مخلفات محافظة القليوبية بتكلفة ١٥ مليون جنيه، حيث استمعت لشرح من مسؤولى التشغيل عن كيفية إتمام عملية الدفن بالطرق البيئية السليمة.

وأكدت الوزيرة خلال تواجدها بالمدفن ضرورة الحفاظ على صحة العاملين به من خلال الالتزام بارتداء مهمات الوقاية والكمامات لضمان عدم الإصابة بالعدوى، حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين، وقالت: «العاملون بمنظومة النظافة أساس نجاحها، ويجب توفير الحماية لهم».

وأشار الهجان إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا فى تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة، من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها بإعادة تدوير المخلفات.

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